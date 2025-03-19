Eine wie keine
Folge 96: Folge 96
23 Min.Ab 6
Eva flüchtet in einer Panikattacke aus dem Imbiss: Sie hat den Überfall doch noch nicht überwunden. Oliver ist sofort zur Stelle. Als Mark seine Hilfe braucht, um heimlich an Geld von Alexandra zu kommen, passt Oliver: Eva ist wichtiger. Und plötzlich soll Manu Mark helfen. Alexandra bekommt von dem Treiben nichts mit: Sie ist mit ihrem eigenen bitteren Rachefeldzug beschäftigt ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
