Emily Erdbeer

WildBrainStaffel 2Folge 1
Ein neuer Weggefährte auf vier Pfoten

Folge 1: Ein neuer Weggefährte auf vier Pfoten

21 Min.

Emilys Katze Schnurr-Schönchen wird bewundert und verhätschelt. Doch Schnurr-Schönchens sorgenfreies Leben endet, als plötzlich der wild herumstreunende Hundewelpe Plätzchen auftaucht, der von Emily während eines Sturms aufgenommen wird.

