Emily Erdbeer

WildBrainStaffel 2Folge 6
Lügen haben kurze Beine

Jetzt kostenlos streamen

Folge 6: Lügen haben kurze Beine

21 Min.

Pfefferminz Diva ist sauer, weil ihr Garten nicht recht gedeihen will. Also veranstaltet sie ein Wettrennen: Der Sieger soll Emilys Garten bekommen. Nur um zu gewinnen, fängt Pfefferminz Diva an zu mogeln.

WildBrain

