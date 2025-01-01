Staffel 2Folge 12
Emily Erdbeer
Folge 12: Keine Angst vor großen Tieren
21 Min.
Als Emily und ihre Freunde hören, dass es einen Schatz von goldenen Sandmünzen geben soll, ziehen sie los, um ihn zu finden. Zwei der Mädchen werden jedoch von der Verlockung des Goldes verführt und werden habgierig und misstrauisch.
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX