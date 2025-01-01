Zum Inhalt springenBarrierefrei
WildBrainStaffel 2Folge 12
Keine Angst vor großen Tieren

Folge 12: Keine Angst vor großen Tieren

21 Min.

Als Emily und ihre Freunde hören, dass es einen Schatz von goldenen Sandmünzen geben soll, ziehen sie los, um ihn zu finden. Zwei der Mädchen werden jedoch von der Verlockung des Goldes verführt und werden habgierig und misstrauisch.

WildBrain

Emily Erdbeer

