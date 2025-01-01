Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Emily Erdbeer

WildBrainStaffel 2Folge 9
Cinderella im Erdbeerland

Cinderella im ErdbeerlandJetzt kostenlos streamen

Emily Erdbeer

Folge 9: Cinderella im Erdbeerland

21 Min.

Emily Erdbeer fühlt sich wegen ihres alten, geflickten Regenmantels gehemmt. Als die Kinder ihre Version von Cinderella aufführen, erkennen Emily und ihre Freunde, dass es nicht das Äußere ist, das zählt. Innere Werte sind viel wichtiger!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Emily Erdbeer
WildBrain

Emily Erdbeer

Alle 4 Staffeln und Folgen