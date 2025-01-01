Zum Inhalt springenBarrierefrei
WildBrainStaffel 2Folge 2
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

Folge 2: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

21 Min.

Pfefferminz Diva will wissen, welches Kind das beste Haustier hat. Deshalb überredet sie die anderen, einen Wettbewerb zu veranstalten. Pfefferminz schummelt, damit ihr Haustier Cola Chamäleon den Titel gewinnt.

