Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Emily Erdbeer

WildBrainStaffel 2Folge 11
Mysteriöser Diebstahl unter Wasser

Mysteriöser Diebstahl unter WasserJetzt kostenlos streamen

Emily Erdbeer

Folge 11: Mysteriöser Diebstahl unter Wasser

21 Min.

Emily Erdbeers Freundin Blumen-Lina lebt mit ihren tierischen Freunden auf der Meerbeeren-Insel. Sie bemerkt, dass jemand einen Teil der Meerbeeren gestohlen hat und sucht gemeinsam mit Emily und ihren Freunden nach dem Übeltäter.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Emily Erdbeer
WildBrain

Emily Erdbeer

Alle 4 Staffeln und Folgen