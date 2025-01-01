Zum Inhalt springenBarrierefrei
Enid Blyton - Abenteuerserie

Folge 16: Das Schiff der Abenteuer 1

26 Min.Ab 6

Ferien ohne Abenteuer: Frau Mannering bleibt diesmal hart. Sie geht mit den Kindern auf ein Kreuzfahrtschiff, Bill darf nicht mit. Für die Kinder ist es eine tolle Reise durchs Mittelmeer. In Marokko gabelt Philipp ein kleines Äffchen auf, Miki, das fortan immer bei ihm ist. In Neapel kommt ein merkwürdiger Junge, Lucius, mit seinem Onkel an Bord. Der Junge ist total verschüchtert und sucht ständig die Nähe der Kinder.

