Staffel 1Folge 11
Die See der Abenteuer 2Jetzt kostenlos streamen
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 11: Die See der Abenteuer 2
26 Min.Ab 6
Die Kinder bemerken erst am folgenden Morgen, dass Bill weg ist; der Motor des Bootes und das Funkgerät sind zerstört. Mit einem Feuer wollen sie sich bemerkbar machen. Nachts setzt ein heftiger Sturm ein, die Zelte fliegen weg. Auf der Suche nach einem Unterschlupf stürzt Philipp in eine Vogelhöhle, die durch Heidekraut völlig getarnt ist. Was für ein gutes Versteck! Doch zuerst müssen sie weiter auf sich aufmerksam machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enid Blyton - Abenteuerserie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment