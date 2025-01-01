Staffel 1Folge 19
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 19: Der Zirkus der Abenteuer 1
26 Min.Ab 6
Bill und Frau Mannering haben geheiratet! Und in den großen Ferien wollen sie gemeinsam mit Jack, Philipp, Diana und Lucy in die einsame Bergwelt fahren. Aber es gibt einen kleinen Wermutstropfen: Sie werden von einem verzogenen Jungen namens "Gussel" begleitet, der Bill anvertraut wurde. Die Kinder erfahren wenig über den seltsamen Jungen mit den langen, lockigen Haaren, aber sie stören sich sehr an seinem herrischen Benehmen. In einem einsam gelegenen Häuschen nehmen sie alle Quartier.
Enid Blyton - Abenteuerserie
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment