Enid Blyton - Abenteuerserie

Folge 7: Das Tal der Abenteuer 1

25 Min.Ab 6

Dina, Luca-Ann, Philip und Jack und Kakadu Kiki sind von ihrem Freund Bill in einem Privatflugzeug zu einem Nachtflug eingeladen worden. Doch ein kleines Missgeschick lässt die Kinder in die falsche Maschine steigen. Hier machen es sich die vier zunächst gemütlich, doch schon bald bemerken sie ihren Irrtum. Gangster, die auf der Suche nach lange verschollenen Schätzen sind, nehmen sie in ein einsames Tal mit. Hier treffen sie auf einen Mann, der als Gefangener gehalten wird.

