Das Schloss der Abenteuer 3

Das Schloss der Abenteuer 3

Enid Blyton - Abenteuerserie

Folge 6: Das Schloss der Abenteuer 3

26 Min.Ab 6

Jack ist fest entschlossen, Kiki, den Kakadu, auf eigene Faust aus "Woods Castle", dem unheimlichen Schloss, zu befreien. Doch wozu gibt es Freunde! Klar doch, dass Dinah, Lucy-Ann und Philip ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen. Leider manövrieren die vier Freunde sich in eine fast ausweglose Situation, nachdem sie der fremde Mann in der schwarzen Kutte verfolgt und sie plötzlich in einem Kerker landen, in dem radioaktives Material gelagert ist.

