Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Schloss der Abenteuer 2

Das Schloss der Abenteuer 2Jetzt kostenlos streamen

Enid Blyton - Abenteuerserie

Folge 5: Das Schloss der Abenteuer 2

26 Min.Ab 6

Wer ist der Fremde in der schwarzen Kutte, vor dem die zwei Geschwisterpaare Philip und Dinah, Lucy-Ann und Jack und sogar Kakadu Kiki sich im Wald so erschrecken? Und spuken wirklich Geister durch die Gegend? Fragen über Fragen beschäftigen die vier Freunde. Die größten Sorgen machen sie sich aber um Kiki, der weiterhin im Schloss "Woods Castle" vermisst wird. Obwohl Ms. Mannering die vier vor dem alten Gemäuer warnt, klettern die Kinder durch ein zerbrochenes Fenster ins Innere des Schlosses.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Enid Blyton - Abenteuerserie
RiC

Enid Blyton - Abenteuerserie

Alle 1 Staffeln und Folgen