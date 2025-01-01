Staffel 1Folge 17
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 17: Das Schiff der Abenteuer 2
26 Min.Ab 6
Die Kinder entdecken im Inneren eines alten Modellschiffes eine Karte. Ist sie echt? Was kann sie bedeuten? Das Flaschenschiff hieß "Andreas". Sind die Kinder etwa einem Schatz auf der Spur? Sie zerschneiden die Karte in vier Stücke und wollen sie dann entziffern lassen. So sehen die Leute, die sie um Rat fragen wollen, immer nur einen Teil der Karte. Doch Lucius' Onkel wird sofort hellhörig und misstrauisch. Er behält das Kartenstück, das ihm die Kinder gezeigt haben.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment