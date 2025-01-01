Staffel 1Folge 8
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 8: Das Tal der Abenteuer 2
26 Min.Ab 6
Die Kinder wollen mit Bill in einem Privatflugzeug verreisen, aber sie geraten in das falsche Flugzeug und werden von Gangstern auf der Suche nach lange verschollenen Schätzen in ein einsames Tal geflogen.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
