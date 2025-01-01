Staffel 1Folge 23
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 23: Der Fluß der Abenteuer 2
26 Min.Ab 6
Die Kinder sind von Einheimischen umringt. Kiki rettet die Situation: Er ahmt eine Trillerpfeife nach und ruft "Polizei". Die Kinder können entkommen. Sie fahren mit dem Boot weiter. Beim nächsten Dorf legen sie an und Bill geht abends zu einem Mittelsmann, um näheres über den gesuchten Agenten "Raya Uma" heraus zu finden. In der Nacht wacht Philipp plötzlich auf. Oola ist dem Boot nachgelaufen und will dableiben, als Gastgeschenk bringt er eine Schlange für Philipp mit.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment