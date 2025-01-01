Staffel 1Folge 6
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 6: Das Schloss der Abenteuer 3
26 Min.Ab 6
Etwas Besseres hätte ihnen kaum passieren können: Dina, Lucy, Jack und Philip sind Feuer und Flamme, als Bill Cunningham sie einlädt ihn auf einer Reise in ein arabisches Land zu begleiten. Bill, der von der Regierung einen geheimen Auftrag bekommen hat, kann die Kinder sozusagen als Tarnung mitnehmen. Doch was mit einer beschaulichen Flussfahrt beginnt, wird schlagartig zum gefährlichen Abenteuer ...
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
