Das Tal der Abenteuer 3

Das Tal der Abenteuer 3Jetzt kostenlos streamen

Enid Blyton - Abenteuerserie

Folge 9: Das Tal der Abenteuer 3

26 Min.Ab 6

Dina, Lucy-Ann, Philip und Jack und Kakadu Kiki sind in einem geheimen Tal gelandet, weil sie in das falsche Flugzeug gestiegen waren. In der Hand von Gangstern lernen sie einen Mann kennen, der in London entführt wurde und der der Schlüssel für ein Geheimnis in diesem Tal ist. Mit ihrem Spürsinn gelingt es den Kindern schließlich, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen und die Gangster auszutricksen.

Enid Blyton - Abenteuerserie

