Staffel 1Folge 22
Der Fluß der Abenteuer 1Jetzt kostenlos streamen
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 22: Der Fluß der Abenteuer 1
26 Min.Ab 6
Die vier Freunde sind krank und liegen mit Grippe im Bett. Aber nachdem sie wieder genesen sind, winkt ein toller Erholungsurlaub. Mit Frau Mannering und Bill fliegen sie in den Nahen Osten um mit einem Boot auf dem Fluss Abentoa zu fahren. Bill soll einen Agenten beschatten und tarnt sich mit Jack, Lucy, Phillip und Diana sowie seiner Frau Alice als Familienvater. Mit einem großen Boot fahren sie an dem interessanten Wüstenufer des Flusses entlang.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enid Blyton - Abenteuerserie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment