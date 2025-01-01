Staffel 1Folge 24
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 24: Der Fluß der Abenteuer 3
26 Min.Ab 6
Die Kinder schießen mit einem Boot durch eine Felsenschlucht auf einen Wasserfall zu. In letzter Minute kann Tala das Boot hinter einen Felsen reißen, sie sind gerettet und in einer Felsenhöhle. Am Ende ist eine Mauer. Tala stößt dagegen und sie fällt in sich zusammen. Ein Weg mit Stufen wird sichtbar. Wohin er wohl führt? Die Kinder blättern in den Büchern, die in Umas Boot sind. Und sie finden in einem archäologischen Werk Hinweise auf alte, unterirdische Königsstädte und Tempel.
Enid Blyton - Abenteuerserie
Genre:Kinder, Abenteuer
Copyrights:© Your Family Entertainment