Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das mystische Buch

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 27.12.2025
Das mystische Buch

Das mystische BuchJetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 1: Das mystische Buch

41 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Das rätselhafte Buch "The Secret" wurde in den 1980er-Jahren veröffentlicht. Josh bereist die USA, um die Schätze zu finden, von dem das Buch spricht. Er trifft sich mit Mitgliedern der eingeschworenen Fangemeinde, die nach eigenen Angaben kurz davorstehen, einen der zehn verbliebenen Schätze zu entdecken.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Alle 1 Staffeln und Folgen