Folge 5: Das Geheimnis der Wikinger
27.12.2025Ab 12
Josh Gates untersucht, wie eine Gruppe nordischer Stammeskrieger in Europa des Mittelalters an Macht gewann. Er startet in Dänemark und folgt der Spur der Wikinger bis nach Island.
