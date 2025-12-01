Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Schatzsuche in Ecuador

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 7vom 27.12.2025
Schatzsuche in Ecuador

Folge 7: Schatzsuche in Ecuador

40 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Josh Gates reist durch die Dschungel Ecuadors, um die wasserreichen Tiefen der Tayos-Höhle zu erforschen - auf der Suche nach einer legendären Sammlung von Metalltafeln, die angeblich von einer hochentwickelten antiken Zivilisation geschaffen wurden.

