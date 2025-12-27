Die Legende der Schlangenkönige (1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 3: Die Legende der Schlangenkönige (1)
40 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Josh Gates begibt sich in die antike Maya-Stadt El Mirador, um die verlorenen Gräber einer geheimnisvollen Herrscherdynastie zu suchen, die als "Schlangenkönige" bekannt ist.
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
12
