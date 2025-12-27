Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 9: Die unheimliche Sekte
40 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Josh Gates ist auf der Suche nach einem Schatz, der von der "Aquarian Foundation" hinterlassen wurde - einem abgeschotteten, heimtückischen Kult.
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH