Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 6vom 27.12.2025
41 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Josh verfolgt die Expansion der Wikinger - von Island über eine geheimnisvolle Siedlung in Grönland und weiter bis nach Nordamerika. Er will herausfinden, ob sie mehr als 500 Jahre vor allen anderen Europäern in den jetzigen Vereinigten Staaten landeten.

Kabel Eins Doku
