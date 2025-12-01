Die Nazi-Verstecke von ArgentinienJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 8: Die Nazi-Verstecke von Argentinien
40 Min.Folge vom 27.12.2025
Josh Gates reist nach Argentinien, das nach dem Zweiten Weltkrieg für viele SS-Offiziere ein Zufluchtsort wurde. Dort entdeckt er geheime Nazi-Verstecke und untersucht die Verschwörungstheorie über das vermeintliche Schicksal Adolf Hitlers.
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
