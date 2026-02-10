Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das Geheimnis des Kristallschädels

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 1vom 10.02.2026
Das Geheimnis des Kristallschädels

Das Geheimnis des KristallschädelsJetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 1: Das Geheimnis des Kristallschädels

45 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Josh Gates wagt sich in die Dschungel Mittelamerikas, um den legendären Kristallschädel zu untersuchen, der von einem berühmten Abenteurer entdeckt wurde. Er will wissen, was hinter der Legende steckt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Alle 5 Staffeln und Folgen