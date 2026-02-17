Die Jagd nach der goldenen EuleJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 4: Die Jagd nach der goldenen Eule
45 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Josh Gates der "Goldene Eule" auf der Spur. Dabei liefert ein Buch voller Rätsel kryptische Hinweise darauf, wo die Eulenstatuette im Wert von einer halben Million Dollar versteckt sein könnte. Josh schließt sich Schatzjägern an, um das Vermögen zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH