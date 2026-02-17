Der verschollene Goldschatz von SchottlandJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 3: Der verschollene Goldschatz von Schottland
45 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Josh Gates reist auf der Suche nach einem verlorenen Goldschatz in die schottischen Highlands. Dieser soll nach dem Jakobitenaufstand von 1745 versteckt und nie geborgen worden sein. Josh schließt sich Schatzjägern an, die einer neuen Spur durch die Highlands folgen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH