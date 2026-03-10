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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Kupferrolle und der Wüstenschatz

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 9vom 10.03.2026
Die Kupferrolle und der Wüstenschatz

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 9: Die Kupferrolle und der Wüstenschatz

44 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Unter den Schriftrollen vom Toten Meer befindet sich eine mysteriöse Kupferrolle, die Josh Gates untersuchen möchte. Sein Weg führt ihn durch die heiße jordanische Wüste.

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