Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 11: Die Jesus-Mysterien
44 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Josh Gates geht den Rätseln rund um die Person Jesus Christus auf den Grund: Wo wurde er geboren? Welche neuen Enthüllungen werden ans Licht gebracht und wie beeinflussen sie das Bild, das wir bislang von dem Sohn Gottes haben?
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH