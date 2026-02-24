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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Auf der Suche nach der Weltkriegspilotin

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 6vom 24.02.2026
Auf der Suche nach der Weltkriegspilotin

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 6: Auf der Suche nach der Weltkriegspilotin

45 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Josh Gates untersucht einen Vermisstenfall aus dem Zweiten Weltkrieg: Die Pilotin Gertrude "Tommy" Tompkins von den "Women Air Force Service Pilots" verschwand, als ihr P-51 Mustang abstürzte.

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