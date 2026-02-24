Auf der Suche nach der WeltkriegspilotinJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 6: Auf der Suche nach der Weltkriegspilotin
45 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Josh Gates untersucht einen Vermisstenfall aus dem Zweiten Weltkrieg: Die Pilotin Gertrude "Tommy" Tompkins von den "Women Air Force Service Pilots" verschwand, als ihr P-51 Mustang abstürzte.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH