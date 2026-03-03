Die Schriftrollen vom Toten MeerJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 8: Die Schriftrollen vom Toten Meer
45 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Josh Gates reist nach Israel, um dem Rätsel um die Schriftrollen vom Toten Meer auf den Grund zu gehen. Die Pergamente, die in Qumran gefunden wurden, liefern neue Einsichten für die alttestamentliche Wissenschaft.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 8-9: Warner Bros. Entertainment GmbH