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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das Geheimnis unserer Existenz (1)

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 7vom 14.04.2026
Das Geheimnis unserer Existenz (1)

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 7: Das Geheimnis unserer Existenz (1)

43 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Josh Gates ist in Afrika unterwegs. Auf der Suche nach den Ursprüngen der Menschheit lernt er wilde Krieger und ihre Stämme kennen und kommt Löwen gefährlich nahe.

Weitere Folgen in Staffel 6

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