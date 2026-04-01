Das Geheimnis unserer Existenz (2)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 8: Das Geheimnis unserer Existenz (2)
44 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Auf seiner Reise durch Afrika erforscht Josh Gates wilde Schimpansen und scheut vor keinem Hindernis zurück, das ihn zu den fehlenden Gliedern der menschlichen Evolution bringen könnte.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH