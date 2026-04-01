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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das Geheimnis unserer Existenz (2)

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 8vom 14.04.2026
Das Geheimnis unserer Existenz (2)

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 8: Das Geheimnis unserer Existenz (2)

44 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Auf seiner Reise durch Afrika erforscht Josh Gates wilde Schimpansen und scheut vor keinem Hindernis zurück, das ihn zu den fehlenden Gliedern der menschlichen Evolution bringen könnte.

Weitere Folgen in Staffel 6

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