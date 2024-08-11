Auf Geisterjagd in TranssilvanienJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 11.08.2024: Auf Geisterjagd in Transsilvanien
Folge vom 11.08.2024
Graf Dracula, Vampire und ein verfluchter Hexenwald: Jessica Chobot und Phil Torres sind in Rumänien, wo sie im Epizentrum rätselhafter Phänomene uralten Mythen und Legenden nachspüren. Die Geisterjagd durch Transsilvanien führt das Team tief in den Hoia-Baciu-Wald, wo bereits der Mythenforscher Josh Gates vor Jahren Erschreckendes erlebt hat. Als das Duo den paranormalen Hotspot in stockfinsterer Nacht erforscht, kommt es erneut zu seltsamen Phänomenen. Einheimische berichten zudem von Anomalien im Boden, einer magischen Rotunde und von verschwundenen Menschen, die der Wald „verschluckt“ haben soll.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.