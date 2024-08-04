Die Monsterkatze vom Peak DistrictJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 04.08.2024: Die Monsterkatze vom Peak District
Folge vom 04.08.2024
In Großbritannien verbreitet eine mysteriöse Kreatur Angst und Schrecken. Die Monsterkatze wurde sowohl in der walisischen Grafschaft Flintshire, als auch im Nationalpark Peak District gesichtet. Vor Ort versuchen Jessica und Phil mehr über die Existenz der Bestie herauszufinden. Nachdem das Duo mehrere Augenzeugen befragt hat, stehen eigene Feldforschungen auf dem Programm. Dabei stoßen die beiden zunächst auf Bissspuren, Kratzmarken und ein gerissenes Schaf. Außerdem nutzt das Team Nachtsichtgeräte, einen Duftlockstoff sowie DNA-Analysen, um der unheimlichen Raubkatze auf die Schliche zu kommen.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
