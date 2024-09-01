Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 01.09.2024: Die verwunschene Insel
Auf der japanischen Insel Okinawa gehen seltsame Dinge vor sich. Es soll dort häufig zu übernatürlichen Begegnungen kommen. Augenzeug:innen berichten von bizarren Erscheinungen in Geistergestalt! Da im Zweiten Weltkrieg mehr als 150.000 Menschen auf der Insel gestorben sind, stellt sich die Frage, ob möglicherweise die ruhelosen Seelen der Toten für die paranormalen Phänomene verantwortlich sind? Jessica und Phil gehen der blutigen Vergangenheit Okinawas auf den Grund, als sie uralte Klippengräber am Kap Maeda und das Matsuda-Höhlensystem erkunden, in dem viele Kriegsopfer ihr Leben ließen.
