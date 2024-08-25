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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Ufos über Fukushima

DMAXFolge vom 25.08.2024
Ufos über Fukushima

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Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur

Folge vom 25.08.2024: Ufos über Fukushima

45 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12

Jessica und Phil reisen nach Japan, wo sie bizarre Phänomene rund um das Kernkraftwerk von Fukushima untersuchen. Seit dem Tsunami und der Nuklearkatastrophe 2011 kommt es dort vermehrt zu unerklärlichen Ereignissen. Insbesondere UFO-Sichtungen sorgen ...

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