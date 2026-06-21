Die letzte Schlacht der toten MatrosenJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 21.06.2026: Die letzte Schlacht der toten Matrosen
44 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Die USS Hornet spielte im Zweiten Weltkrieg eine zentrale Rolle in den Schlachten von Leyte auf den Philippinen sowie bei Iwo Jima und Okinawa in Japan. Ihr Fluggeschwader schoss 668 feindliche Flugzeuge ab, und Avenger-Torpedobomber versenkten 73 Schiffe. Dabei wurde die „Hornet“ selbst zum Ziel von Bombern und Kamikaze-Piloten. Auf dem 266 Meter langen Flugzeugträger der Essex-Klasse gab es zahlreiche Opfer zu beklagen. Heute ist das Kriegsschiff ein schwimmendes Museum. Restauratoren und Tourguides berichten immer wieder von paranormalen Erscheinungen an Bord.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.