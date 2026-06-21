Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 21.06.2026: Die Suche nach der Ape Cat
44 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Die Columbia River Gorge erstreckt sich über mehr als 130 Kilometer und bildet eine natürliche Grenze zwischen den Bundesstaaten Washington und Oregon im Nordwesten der USA. Die Schlucht existierte bereits zu Zeiten der Säbelzahntiger, die einst die Region beherrschten. Diese Tiere sind längst ausgestorben, doch es gibt Hinweise darauf, dass ein anderes gefährliches Wesen in der Gegend umherstreift. Eine pechschwarze Raubkatze mit einem affenähnlichen Gesicht: Handelt es sich bei der „Ape Cat“ um ein bislang unbekanntes urzeitliches Lebewesen oder um eine Mutation?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.