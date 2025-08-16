Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Extended Family

Familäre Verpflichtungen und die Folgen

ProSiebenStaffel 1Folge 10vom 16.08.2025
Familäre Verpflichtungen und die Folgen

Familäre Verpflichtungen und die FolgenJetzt kostenlos streamen

Extended Family

Folge 10: Familäre Verpflichtungen und die Folgen

21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Als Jimmys jährliches Seifenkistenrennen für denselben Abend wie Graces Vater-Tochter-Tanz angesetzt wird, steckt Jim in der Zwickmühle. Jimmy hat monatelang an seiner Seifenkiste gewerkelt, Grace hingegen betont, dass dies ihr letzter Vater-Tochter-Tanz vor dem College sei. Kurzerhand wird eine Münze geworfen. Der Plan steht: Jim holt seinen Anzug ab und geht dann mit Grace tanzen, Julia hingegen begleitet Jimmy zu seinem Rennen. Doch das Leben spielt nach seinen eigenen Regeln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Extended Family
ProSieben
Extended Family

Extended Family

Alle 1 Staffeln und Folgen