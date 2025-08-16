Extended Family
Folge 6: Status und die Folgen
21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12
Nach einem Konzert wird Jim wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten. Dem Strafzettel entgeht er nur, weil Trey dem Polizisten ein Autogramm gibt. Jimmy jr. und Grace verfolgen das Geschehen indes tief beeindruckt von der Rückbank. Jim konfrontiert daraufhin Julia mit seiner Sorge, dass die Kinder durch Treys privilegierten Status einen falschen Eindruck von der Realität bekommen. Trey ist zunächst empört, gibt Jim aber schließlich recht und erteilt den Kids eine Lektion.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Extended Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2023 NBCUniversal Media, LLC