Extended Family
Folge 2: Sich häuslich einrichten und die Folgen
21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12
Trey möchte bei Julia übernachten, während sie auf die Kinder aufpasst. Jim wittert einen Verstoß gegen die "Verfassung" und besteht auf eine schriftliche Abmachung. Indes kauft Trey eine neue Matratze, weil die alte ihn zu sehr an Jim erinnert - ein erneuter "Verfassungsbruch". Schließlich gibt Jim sich geschlagen, und die Matratze darf geliefert werden. Als Jim Fußspuren an der Wand - Zeugen einer Liebesnacht zwischen Julia und Trey - entdeckt, eskaliert jedoch die Situation.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2023 NBCUniversal Media, LLC