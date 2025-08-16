Extended Family
Folge 3: Zocken und die Folgen
21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12
Während Julia und Trey auf Geschäftsreise sind, kümmert sich Jim um die Kinder. Als Grace beim Mathetest kläglich versagt und Jimmy jr. spielsüchtig wird, klagt er seiner Ex-Frau sein Leid. Trey greift kurzerhand ein und bringt die Kinder zu seinem ehemaligen Universitätsprofessor. Der Schuss geht allerdings nach hinten los: Statt Inspiration zu fördern, erweckt dieser fanatischen Umweltschutz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Extended Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2023 NBCUniversal Media, LLC