Extended Family
Folge 4: Sushi und die Folgen
21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12
Grace hat Geburtstag. Normalerweise feiern die Kearneys immer beim Italiener um die Ecke. Julia und Trey wollen dieses Jahr lieber in ein angesagtes Sushi-Restaurant, aber Jim besteht auf der Familientradition. Nun soll Grace entscheiden, und sie wählt das noble Sushi-Restaurant - wohl wissend, dass sie ihrem Vater damit wehtut. Jim macht gute Miene zum bösen Spiel ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Extended Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2023 NBCUniversal Media, LLC