Der Sonderbotschafter und die FolgenJetzt kostenlos streamen
Extended Family
Folge 12: Der Sonderbotschafter und die Folgen
21 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12
Trey darf am diesjährigen Saint Patrick's Day zum ersten Mal die Benefizgala der Boston Celtics austragen und möchte jedes noch so dümmliche Klischee über die "Irish Americans" auffahren. Das kann Jim nicht auf sich sitzen lassen, denn er ist sehr stolz auf seine irischen Wurzeln. Julia weiß um die kulturelle Sensibilität ihres Ex-Mannes und arrangiert, dass er Treys Veranstaltung gestalten darf. Ob das aber eine so gute Idee ist?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Extended Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2023 NBCUniversal Media, LLC