Geld verleihen und die Folgen

ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 16.08.2025
Folge 8: Geld verleihen und die Folgen

21 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

In Bobbys Sportbar herrscht gähnende Leere, denn die Boston Celtics befinden sich in einer tiefen Krise. Um die Bar seines Vaters zu retten, plant Jim ein Meet-and-Greet mit dem Celtics-Star Yuri Kobilska. Doch der gläubige Basketballer sorgt mit einer unbedachten Äußerung für einen Skandal. Während Jim versucht, die Wogen zu glätten, verkündet der Sportler überraschend sein Karriereende.

ProSieben
