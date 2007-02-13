Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 13.02.2007: Am Rande des Wahnsinns
43 Min.Folge vom 13.02.2007Ab 12
Die Bering-See, nördlichstes Randmeer des Pazifik. Rau und unberechenbar ist das über zwei Millionen Quadratkilometer große Gewässer Lebensraum der Eismeerkrabben. Seit Wochen sind die Boote draußen auf dem Meer unterwegs und ein Ende der Fangsaison ist nicht in Sicht. Klirrende Kälte, Maschinenschäden und Verletzungen der Männer an Bord erschweren die Arbeit. In dieser Episode der Dokumentarserie geraten fünf Boote und ihre Besatzungen in einen Wettlauf mit dem sich immer schneller ausbreitenden Packeis. Das Fangen der Eismeerkrabben ist ein täglicher Kampf mit den Naturgewalten und gegen die eigene physische und psychische Erschöpfung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.